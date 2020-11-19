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BASKETBOL

Khimki-Anadolu Efes | CANLI

Khimki-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz , karşısında parkeye çıkıyor. Mücadelenin anbean skor takibi ve tüm detayları aspor.com.tr'de...

Temsilcimiz , Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. hafta maçında ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maç sonu özet görüntüleri aspor.com.tr'de...

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Khimki 3-3 Anadolu Efes

6. RANDEVU

Khimki Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Rus temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 101-82'lik skorla gaip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 695. MAÇ

Avrupa arenasındaki 695. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmalarda 392 galibiyet ve 302 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 447. mücadelesini oynayacak olan Efes, 235 kez parkeden galip ayrılırken, 211 kez mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 79.0 sayı, 29.3 ribaund ve 18.9 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Khimki Moskova ise 77.5 sayı, 34.3 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 14.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus temsilcisinde ise Devin Booker 16.2 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

KHIMKI-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mytishchi Arena'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı ve bein Sports Haber'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Christos Christodoulou, Milos Koljensic ve Marcin Kowalski üçlüsü yönetiyor.

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