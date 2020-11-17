Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı CANLI İZLE
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Iberostar Tenerife ile karşı karşıya geliyor.. Santiago Martin Arena'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'ye konuk oluyor. Tenerife ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray'da tedavileri süren Alex Hamilton, Barış Ermiş ve Göksenin Köksal bu maçta forma giyemiyor.
Grubunda son oynadığı Bakken Bears mücadelesini 91-81 kazanan sarı-kırmızılılar, grubunda bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada.
Beş oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Bakken Bears maçında 19 sayılık bench katkısı veren RJ Hunter takımın en skorer ismi oldu. Brock Motum, 17 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Yiğit Arslan ve Darly Macon 13'er sayı, 7'şer asistle maçı tamamladı. Göksenin Köksal ise 10 sayılık katkı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 20,5 sayı ortalamasıyla Brock Motum takımın skor lideri olurken, onu 16,5 sayı ortalamasıyla Darly Macon takip ediyor.
İspanya ACB Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Tenerife ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise bir galibiyet ve bir yenilgi ile yolunda devam ediyor. 17,3 sayı ortalamasıyla oynayan Gürcü pivot Giorgi Shermadini, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı Türk Telekom karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
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