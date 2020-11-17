17 Kasım 2020, Salı

BASKETBOL

Iberostar Tenerife - Galatasaray maçı CANLI İZLE

Tenerife - Galatasaray | CANLI
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında ile karşı karşıya geliyor.. Santiago Martin Arena'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi 'ye konuk oluyor. Tenerife ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray'da tedavileri süren Alex Hamilton, ve bu maçta forma giyemiyor.

Grubunda son oynadığı mücadelesini 91-81 kazanan sarı-kırmızılılar, grubunda bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada.

Beş oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Bakken Bears maçında 19 sayılık bench katkısı veren RJ Hunter takımın en skorer ismi oldu. , 17 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Yiğit Arslan ve 13'er sayı, 7'şer asistle maçı tamamladı. Göksenin Köksal ise 10 sayılık katkı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 20,5 sayı ortalamasıyla Brock Motum takımın skor lideri olurken, onu 16,5 sayı ortalamasıyla Darly Macon takip ediyor.

ACB Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Tenerife ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise bir galibiyet ve bir yenilgi ile yolunda devam ediyor. 17,3 sayı ortalamasıyla oynayan Gürcü pivot Giorgi Shermadini, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.




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