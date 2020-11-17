17 Kasım 2020, Salı

BASKETBOL

Baskonia-Fenerbahçe Beko | CANLI

Baskonia-Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

, THY 'nin 9. haftasında İspanya temsilcisi TDS ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'deki temsilcimiz , 9. haftada deplasmanda İspanyol ekibi TDS ile karşılaşıyor. Mücadelenin takibi ve karşılaşmayla ilgili detaylar aspor.com.tr'de...

Buesa Arena'da oynanan TDS Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı.

CANLI SKOR

1. Periyot: Baskonia 20-21 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY 'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.

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