Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 9. haftada deplasmanda İspanyol ekibi TDS Baskonia ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi ve karşılaşmayla ilgili detaylar aspor.com.tr'de...

Buesa Arena'da oynanan TDS Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı.



CANLI SKOR



1. Periyot: Baskonia 20-21 Fenerbahçe Beko (Karşılaşma devam ediyor)

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.

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