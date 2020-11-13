Panathinaikos - Anadolu Efes maçı | CANLI
THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcilermizden Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgiler ve maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
THY EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, TSİ 22.00'de başlayan maçta Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde geride kalan 7 haftada lacivert-beyazlılar, 1 maç eksik olarak 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Ligde 2 maçı eksik olan Pana ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 22-21 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 40-36 ANADOLU EFES
3. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 54-59 ANADOLU EFES
4. ÇEYREK: PANATHINAIKOS 66-75 ANADOLU EFES (Karşılaşma devam ediyor)
25. RANDEVU
Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY EuroLeague'de bugüne kadar 24 kez kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes parkeden 8 kez galip ayrıldı. 16 mücadeleyi ise Yunan temsilcisi kazandı. Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 86-70'lik skorla kazandı.
AVRUPA KUPALARINDA 693. MAÇ
Avrupa arenasındaki 693. maçına çıkan Anadolu Efes, geride kalan karşılaşmada 391 galibiyet ve 301 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 445. mücadelesini oynayan Efes, 234 kez parkeden galip ayrılırken, 210 kez mağlup oldu.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 80.2 sayı, 28.2 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 80.6 sayı, 37.2 ribaund ve 15.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Krunoslav Simon 14.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nemanja Nedovic 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.
Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Milivoje Jovcic ve Milan Nedovic üçlüsü yönetiyor.
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