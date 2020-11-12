13 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague: Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe İspanya'da dağıldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

'nin () 8. haftasında temsilcimiz , deplasmanda ile karşılaştı. Maçın en başından beri rakibi karşısında tutunamayan sarı-lacivertliler 42 sayı fark yedi ve mücadeleyi 97-55 kaybetti.

kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

İlk çeyrek sonucu: Barcelona 28-17 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu: Barcelona 51-29 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Barcelona 69-38 Fenerbahçe Beko

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