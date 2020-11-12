12 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

Barcelona-Fenerbahçe Beko | CANLI

Barcelona-Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

'nde () temsilcimiz , deplasmanında parkeye çıkıyor. Mücadele öncesi İspanyol temsilcisinin 7 maçta 6 galibiyeti bulunurken, sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet alabildi. Mücadelenin tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

'nde () , ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Barcelona 8-9 Fenerbahçe Beko

(SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşma saat 23.00'te başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

AVRUPA'DA 545. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barcelona ile yapıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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