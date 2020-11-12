Barcelona-Fenerbahçe Beko | CANLI
THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında parkeye çıkıyor. Mücadele öncesi İspanyol temsilcisinin 7 maçta 6 galibiyeti bulunurken, sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet alabildi. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Barcelona 8-9 Fenerbahçe Beko
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BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Barcelona-Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşma saat 23.00'te başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.
AVRUPA'DA 545. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barcelona ile yapıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.
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