06 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - BC Khimki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - BC Khimki maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz , Ülker Spor Salonu'nda BC ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - BC Khimki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcimiz ile BC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - BC Khimki maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - BC KHIMKI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - BC Khimki maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:45'te beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

"BİRÇOK TECRÜBELİ İSİMLERİ VAR"

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, Khimki'nin sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu aktararak, "Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler." ifadelerini kullandı.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız."

Sarı-lacivertli oyuncu ise Khimki'nin güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved'in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

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