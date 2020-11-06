06 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - BC Khimki | CANLI

Fenerbahçe Beko - BC Khimki | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz , Ülker Spor Salonu'nda BC ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Euroleague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcimiz ile BC karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... Maç beIN Sport Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE BEKO - BC KHIMKI | CANLI

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-20 BC KHIMKI

2. PERİYOT OYNANIYOR

FENERBAHÇE BEKO 38-35 BC KHIMKI

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