THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda BC Khimki ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile BC Khimki karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... Maç beIN Sport Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE BEKO - BC KHIMKI | CANLI



1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-20 BC KHIMKI

2. PERİYOT OYNANIYOR

FENERBAHÇE BEKO 38-35 BC KHIMKI

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