05 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

THY EuroLeague: Anadolu Efes - Maccabi Playtika | CANLI

Anadolu Efes - Maccabi Playtika | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2020

EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden , sahasında ekibi 'yı konuk ediyor. Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçının canlı skor takibine haberimizde ulaşabilirsiniz.

, 7. hafta maçında 'in ekibini konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 0-0 MACCABI PLAYTIKA

ANADOLU EFES'İN 692. MAÇI

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Basketbol Süper Ligi ekibinde 7 pozitif vaka! Basketbol Süper Ligi ekibinde 7 pozitif vaka!
Anadolu Efes'te corona şoku! Anadolu Efes'te corona şoku!
Bahçeşehir Koleji sonunu getiremedi Bahçeşehir Koleji sonunu getiremedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör