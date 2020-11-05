THY EuroLeague: Anadolu Efes - Maccabi Playtika | CANLI
THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk ediyor. Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçının canlı skor takibine haberimizde ulaşabilirsiniz.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanıyor.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 0-0 MACCABI PLAYTIKA
ANADOLU EFES'İN 692. MAÇI
Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.
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