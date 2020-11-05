THY EuroLeague: Anadolu Efes 91-89 Maccabi Playtika | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Maccabi Playtika'yı son çeyrekteki oyunuyla 91-89 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Playtika, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede temsilcimiz, İsrail ekibini 91-89 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 22-24 MACCABI PLAYTIKA

2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 49-50 MACCABI PLAYTIKA

3. ÇEYREK: ANADOLU EFES 67-72 MACCABI PLAYTIKA

4. ÇEYREK: ANADOLU EFES 91-89 MACCABI PLAYTIKA

ANADOLU EFES'İN 692. MAÇI

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

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