05 Kasım 2020, Perşembe

BASKETBOL

THY EuroLeague: Anadolu Efes 91-89 Maccabi Playtika | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes son nefeste!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden , sahasında 'yı son çeyrekteki oyunuyla 91-89 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

EuroLeague'in 7. haftasında ile , Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede temsilcimiz, ekibini 91-89 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 22-24 MACCABI PLAYTIKA
2. ÇEYREK: ANADOLU EFES 49-50 MACCABI PLAYTIKA
3. ÇEYREK: ANADOLU EFES 67-72 MACCABI PLAYTIKA
4. ÇEYREK: ANADOLU EFES 91-89 MACCABI PLAYTIKA

ANADOLU EFES'İN 692. MAÇI

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY 'nde ise 445. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

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