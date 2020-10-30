Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes ve Olimpiakos karşı karşıya geliyor. Olympiakos ile tarihinde 20 kez karşılaşan Lacivert-beyazlı temsilcimiz, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes ve Olimpiakos karşı karşıya geliyor.

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1. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 26-29 ANADOLU EFES

2. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 26-33 ANADOLU EFES

3. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 59-65 ANADOLU EFES

4. ÇEYREK: OLYMPIAKOS 61-70 ANADOLU EFES (Karşılaşma devam ediyor)

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başladı.

Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etmişti.

İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

ANADOLU EFES'İN 691. MAÇI

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 443. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 442 mücadelede 232 galibiyet ve 210 yenilgi yaşadı.

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