29 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

THY EuroLeague: Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko | CANLI

Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz , deplasmanda ekibi 'nın konuğu oluyor. Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

6. hafta maçında , temsilcisi ile karşılaşıyor.

'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 22.05'te başladı.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve 'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA , ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih ve 'a yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 21 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 7'sinden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 22-18 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 38-35 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 54-56 FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 58-69 FENERBAHÇE BEKO (Karşılaşma devam ediyor)

Avrupa kupalarında 543. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıktı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 542 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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