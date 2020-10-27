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BASKETBOL

Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka | CANLI

Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka | CANLI
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkıyor. Temsilcimiz deplasmanda İspanyol ekibi ile karşı karşıya geliyor. Bilbao Basket - Pınar Karşıyaka maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil eden Pınar Karşıyaka, bu sezon 3. defa yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 'da karşısında çıktı.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda ile adım atan temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki 'de başantrenör yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, Sarıca ile 'nde de mücadele etmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği FIBA 'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti.

Bu yıl 24. kez Avrupa'da sahne alan Pınar Karşıyaka, üst üste 11. kez Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ediyor.

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Bu sezon ilk rakip Bilbao

Daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao takımlarıyla birlikte F Grubu'nda yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, ilk 2 ekibin yoluna devam edeceği grubun ilk maçında TSİ 22.00'de başlayan maçta Bilbao Arena'da Bilbao'ya konuk oluyor. Mücadele A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

27 farklı ülke takımıyla karşılaştı

Avrupa kupalarında şimdiye kadar 28 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Türk ve Belçika temsilcileriyle 18, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17, İtalyan rakiplerine karşı ise 16 maça çıktı.

Avrupa kupalarında 224. maçına çıkan İzmir temsilcisi, geride kalan 223 karşılaşmada 120 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 770 sayı atıp potasında 17 bin 243 sayı gördü.

Daha önce oynadığı maçlar

Avrupa kupalarında en fazla ULEB Avrupa Kupası'nda maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu organizasyonda 46 müsabaka oynarken, FIBA EuroChallenge Kupası'nda 45, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 karşılaşmada mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'nın organizasyonlara göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
ULEB Avrupa Kupası4624211
FIBA EuroChallenge Kupası4527180
FIBA Şampiyonlar Ligi4025150
FIBA Avrupa Kupası322381
Koraç Kupası229130
FIBA Şampiyonlar Kupası10460
Saporta Kupası10370
THY Avrupa Ligi10370
Kupa Galipleri Kupası6240
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası2020
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