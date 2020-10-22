THY EuroLeague'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız çift maç haftasında sahasında oynadığı CSKA Moskova ve Bayern Münih maçlarından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Basketbolseverler de kritik maç öncesi arama motorlarında "Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?, "Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?" ve Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 5. haftasında Panathinaikos'a konuk oluyor.

Zorlu karşılaşma öncesi maçın hangi saatte başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY EuroLeague maçı, saat 21.00'de başlayacak beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Temsilcimiz, EuroLeague'de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 14 Ekim Çarşamba günü CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden bir uzatma periyodu sonunda 77-78 mağlup ayrılldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 21, Jarell Eddie 18, Lorenzo Brown 16 sayı üretti. Oyuncumuz Jarell Eddie, CSKA maçındaki performansıyla (6/6 üçlük) EuroLeague tarihinde hiç şut kaçırmadan en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu. Sarı-lacivertliler, 16 Ekim Cuma günü oynanan maçta ise Bayern Münih'e, ilk yarısını 20 sayıyla önde bitirdiği mücadelede 71-75 yenildi. Takımımızda Jan Vesely 25, Nando De Colo 18 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk 4 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olan temsilcimiz, rakibini 59-65 yenerek 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Beko'da Edgaras Ulanovas 11, Johnny Hamilton, Danilo Barthel ve Tarık Biberovic ise 10'ar sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu takımla idmanlara başladı.

PANATHINAIKOS'TA SON DURUM

Georgios Vovoras tarafından çalıştırılan Panathinaikos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Keifer Sykes, Marcus Foster, Eleftherios Bochoridis, Nikos Diplaros, Nemanja Nedovic

Forvetler: Howard Sant-Roos, Ioannis Papapetrou, Georgios Kalaitzakis, Leonidas Kaselakis, Nikolaos Persidis, Ben Bentil, Aaron White, Kostas Mitoglou

Pivotlar: Zach Auguste, Georgios Papagiannis, Ian Vougioukas

Panathinaikos, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında 15 Ekim Perşembe günü Barcelona'ya konuk oldu ve İspanyol ekibine bir uzatma bölümünün ardından 97-89 yenildi. Bu maçta Marcus Foster 24, Kostas Mitoglou 16 (12 ribaund), Nemanja Nedovic ise 15 sayı üretti.

Marcus Foster, bu sezon EuroLeague'de oynadığı üç maçta da çift haneli sayılarda skor üretti.

Kostas Mitoglou, bu sezon ribauntlarda yakaladığı 9.0 ortalamayla ikinci, hücum ribauntlarındaki 4.0 ortalamayla ise en iyi iki oyuncudan biri.

Georgios Papagiannis, 2.0 blok ortalamasıyla bu sezon EuroLeague genelinde lider.

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