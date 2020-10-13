13 Ekim 2020, Salı

BASKETBOL

EuroLeague: Alba Berlin 72-93 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes galibiyet hasretine son verdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında , temsilcimiz 'i konuk etti. Baştan sona üstün oynayan Efes, mücadeleyi 93-72 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında , temsilcimiz 'le karşı karşıya geldi. Efes, Alman ekibini 93-72 yenerek 3. maçlar sonunda ilk galibiyetini aldı.

İlk 2 haftaya Zenit ve Fenerbahçe Beko mağlubiyetleriyle başlayan Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında galibiyet hasretine son verdi. Efes'te Alman oyuncu Tibor Pleiss 23 sayı atarak galibiyete önemli katkıda bulundu.

SKORLAR

İlk çeyrek: Alba Berlin 14-29 Anadolu Efes

İlk yarı: Alba Berlin 35-53 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek: Alba Berlin 55-70 Anadolu Efes

Maç sonucu: Alba Berlin 72-93 Anadolu Efes

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