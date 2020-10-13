THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Alba Berlin ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko ile oynanan mücadeleyi 71-80 kaybeden Anadolu Efes, Bayern Münih ile oynadığı maçı 90-72 kaybeden Alba Berlin ile karşılaşacak. İki ekipte çıkış arayışında. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı Mercedes Benz Arena'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

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