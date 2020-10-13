13 Ekim 2020, Salı

BASKETBOL

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2020

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko ile oynanan mücadeleyi 71-80 kaybeden , ile oynadığı maçı 90-72 kaybeden ile karşılaşacak. İki ekipte çıkış arayışında. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı Mercedes Benz Arena'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Lakers'ta duygusal anlar! Kobe Bryant... Lakers'ta duygusal anlar! Kobe Bryant...
Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi! Kobe'nin hayatını kaybetmesi... Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi! "Kobe'nin hayatını kaybetmesi..."
LA Lakers oyuncuları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı! LA Lakers oyuncuları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör