08 Ekim 2020, Perşembe

BASKETBOL

THY Euroleague: Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe Beko'nun!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Euroleague'in 2. haftasında Beko, 'i 71-80 mağlup ederek üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Euroleague'in 2. haftasındaki Türk derbisinde ile Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 71-80 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Euroleague'in ilk haftasında Zenit'e mağlup olan Anadolu Efes ise normal sezondaki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 23-16 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT: ANADOLU EFES 35-42 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT: ANADOLU EFES 54-61 FENERBAHÇE BEKO
4. PERİYOT: ANADOLU EFES 68-76 FENERBAHÇE BEKO

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
FIBA'dan flaş karar! Türkiye'de... FIBA'dan flaş karar! Türkiye'de...
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri
Lakers seride 3-1'i yakaladı! Lakers seride 3-1'i yakaladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör