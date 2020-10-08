THY Euroleague: Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 71-80 mağlup ederek üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

THY Euroleague'in 2. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 71-80 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Euroleague'in ilk haftasında Zenit'e mağlup olan Anadolu Efes ise normal sezondaki ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 23-16 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT: ANADOLU EFES 35-42 FENERBAHÇE BEKO

3. PERİYOT: ANADOLU EFES 54-61 FENERBAHÇE BEKO

4. PERİYOT: ANADOLU EFES 68-76 FENERBAHÇE BEKO

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