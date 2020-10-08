Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI
THY Euroleague'in 2. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupasıdaki iki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
THY Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Türk derbisinde karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports Haber canlı yayınlıyor.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: ANADOLU EFES 5-10 FENERBAHÇE BEKO
İLK MAÇ 1996'DA KORAÇ KUPASI'NDA
Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.
O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.
Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.
FENERBAHÇE BEKO'DAN ANADOLU EFES'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.
Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.
EN FAZLA TÜRK DERBİSİNE FENERBAHÇE ÇIKTI
Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.
Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi.
Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 40 MAÇ OYNANDI
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.
Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.
FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.
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