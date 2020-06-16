Son dakika: FIBA Kadınlar EuroLeague ve EuroCup'ı iptal ettiğini duyurdu!

FIBA, 2019-2020 sezonu için Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup'ın iptal edildiğini ve şampiyon olmayacağını duyurdu. EuroCup'ta temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji çeyrek finale kalmışlardı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, 15 Haziran Pazartesi günü video konferans ile toplandı.

Toplantıda alınan karara göre; FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Kadınlar EuroCup turnuvalarının 2019-20 sezonu devam etmeyecek ve şampiyon ilan edilmeyecek.

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