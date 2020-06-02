NBA efsanelerinde Wes Unseld yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards ve Baltimore formaları giyen efsane basketbolcu Wes Unseld, 74 yaşında hayatını kaybetti. Unseld'in ailesinden yapılan açıklamada eski basketbolcunun son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.





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