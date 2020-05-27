27 Mayıs 2020, Çarşamba

BASKETBOL

ABD'li George Floyd olayı Labron James'i çılgına çevirdi!

Labron James çılgına döndü!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Tüm dünyanın gündemine oturan olaya büyük bir tepki de 'ten geldi. Dünyaca ünlü basketbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nde polis müdahalesiyle hayatını kaybeden 'un görüntüleri sonrası çılgına döndü.

'de polislerin müdagalesiyle bir kişi yaşamını yitirdi. ABD'li polislerin müdahalesi an be an kameralara yansıdı. ABD'nin Minneapolis kentinde dün isimli bir siyahi vatandaş, polisler tarafından öldürüldü.

Görüntüler tüm dünyayı şoka uğrattı. Paylaşılan videoda polisin şüpheli bulduğu George Floyd'u yere yatırarak diziyle boynuna bastırdığı görülüyor. Floyd'un dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum" diye demesine rağmen polisler müdahalesini bırakmadı. Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu görüntüleri izleyince çılgına döndü. forması giyen LeBron James, sosyal medya aracılığıyla anın fotoğrafını paylaşarak "Şimdi anlıyor musunuz??? Yoksa hala bazı şeyler bulanık mı? Uyanın artık!" şeklinde mesaj paylaştı.

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