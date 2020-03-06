06 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Basketbol 'nin 28. haftasında , Yunan temsilcisi 'u konuk ediyor. Çarşamba günü oynanan mücadelede ekibi Maccabi 'a 77-75 mağlup olarak 11 maçlık galibiyet serisi son bulan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u devirerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Anadolu Efes - Olympiakos maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Çift maç haftasında ilk olarak 'de Maccabi 'la karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 77-75 kaybetti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında 'nde ilk kez kaybeden , buna karşın 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Ligde 12 galibiyetle 11. sırada bulunmasına rağmen play-off sınırındaki takımlarla aynı kazanma sayısına sahip , haftanın ilk maçında derbide Panathinaikos'u 81-78 yendi.

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY Euroleague'in 28. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes - Olympiakos maçı 6 Mart Cuma (bugün) saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacak.

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AVRUPA'DAKİ 686. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 438. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21'ini Yunan ekibi, 18'ini Anadolu Efes kazandı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.


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