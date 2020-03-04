04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 2. galibiyet
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-20 Kızılyıldız

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 41-37 Kızılyıldız

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 51-51 Kızılyıldız

4. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız

AVRUPA'DA 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Beşiktaş'ı deviren Türk Telekom avantajı kaptı Beşiktaş'ı deviren Türk Telekom avantajı kaptı
G.Saray'ı eleyen İzmit Belediyespor yarı finalde G.Saray'ı eleyen İzmit Belediyespor yarı finalde
Maccabi FOX - Anadolu Efes | CANLI Maccabi FOX - Anadolu Efes | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör