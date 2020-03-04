04 Mart 2020, Çarşamba
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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-20 Kızılyıldız
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 41-37 Kızılyıldız
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 51-51 Kızılyıldız
4. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız
AVRUPA'DA 536. MAÇ
Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.
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