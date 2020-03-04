Maccabi FOX-Anadolu Efes THY Euroleague maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sezon ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşacak. Lacivert-beyazlı takım, bu mücadele ile birlikte Avrupa'daki 685. sınavını verecek. Basketbolseverler, maçın şifresiz olup olmadığını merak ediyor... Peki, Maccabi FOX-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

THY Euroleague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail deplasmanında parkeye çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekibin rakibi, Maccabi FOX...

MACCABI FOX-ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes'in Maccabi FOX ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç TSİ 22.15'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

ERGİN ATAMAN: DİNAMİK SAVUNMA YAPMALIYIZ

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen başantrenör Ergin Ataman, Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

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