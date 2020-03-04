Maccabi FOX - Anadolu Efes | CANLI

Bu sezon ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşıyor. Lacivert-beyazlı takım, bu mücadele ile birlikte Avrupa'daki 685. sınavını veriyor. Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasını aspor.com.tr'den CANLI takip edebilirsiniz.

THY Euroleague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail deplasmanında parkeye çıktı. Lacivert-beyazlı ekibin rakibi, Maccabi FOX...

Anadolu Efes'in Maccabi FOX ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maç TSİ 22.15'te başladı ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Maccabi FOX 21-11 Anadolu Efes

2. ÇEYREK: Maccabi FOX 36-38 Anadolu Efes (Karşılaşma devam ediyor.)

AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

DİĞER