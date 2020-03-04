Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 27. haftasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Son yıllarda bu kulvarda üst üste başarılar yakalayan ve taraftarını mutlu eden sarı-lacivertli takım, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Rakibi Kızılyıldız da alt sıralarda yer alıyor. İlk 8 takım arasına girme yolunda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Sporseverler de Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Önemli karşılaşmanın bütün detayları aspor.com.tr'de...

Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyız'ı ağırlayacak. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia'yı mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli takım, evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Bu kulvarda 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren Sarı-Lacivertliler için her maç artık büyük önem taşıyor.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68- 56'lık skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Mart 2020 (Bu akşam) temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

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