Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 27. haftasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Son yıllarda bu kulvarda üst üste başarılar yakalayan ve taraftarını mutlu eden sarı-lacivertli takım, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Rakibi Kızılyıldız da alt sıralarda yer alıyor. İlk 8 takım arasına girme yolunda kritik bir maça çıkan Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia'yı mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli takım, evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Bu kulvarda 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren Sarı-Lacivertliler için her maç artık büyük önem taşıyor.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68- 56'lık skorla kazanmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-20 Kızılyıldız

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 30-26 Kızılyıldız (Karşılaşma devam ediyor.)

AVRUPA'DA 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

DİĞER