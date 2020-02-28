29 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Valencia 86-93 Fenerbahçe l MAÇ SONUCU

Fenerbahçe İspanya'da moral buldu!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Beko, EuroLeague'in 26. haftasında 'yı deplasmanda 93-86 mağlup etti ve 12. galibiyetini alarak tekrar play-off potasına girdi.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Eurolegea'de 26. hafta heyecanı yaşandı.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beko, 'da ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta bir başka İspanyol ekibi 'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Maccabi'ye kaybeden Valencia'yı deplasmanda 86-93 mağlup etti.

1. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 14-21 FENERBAHÇE

2. PERİYOT SONUCU:VALENCIA 41-47 FENERBAHÇE

3. PERİYOT SONUCU: VALENCIA 60-65. FENERBAHÇE

4. PERİYOT OYNANIYOR: VALENCIA 86-93. FENERBAHÇE

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