CANLI l Valencia - Fenerbahçe
Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Valensiya takımına konuk oluyor. İlk 25 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe Beko, Valencia karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Eurolegea'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valenci ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Maccabi'ye kaybeden Valencia deplasmanında galibiyet arıyor.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 23.00'te başlayan ve beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanıyor
THY Euroleague'de sezonun ilk maçında İstanbul'da oynanan maçı Valenci 100-98'lik skorla kazanmıştı.
CANLI l VALENSİYA - FENERBAHÇE
1 PERİYOT SONUCU: VALENSİYA 14-21 FENERBAHÇE
2 PERİYOT SONUCU: VALENSİYA 41-47 FENERBAHÇE
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