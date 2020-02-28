28 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

CANLI l Valencia - Fenerbahçe

CANLI l Valencia - Fenerbahçe
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Euroleague 26. hafta maçında Valensiya takımına konuk oluyor. İlk 25 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe Beko, karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. 23.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Eurolegea'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beko, 'da Valenci ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta bir başka İspanyol ekibi 'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Maccabi'ye kaybeden deplasmanında galibiyet arıyor.

La Fonteta Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 23.00'te başlayan ve beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanıyor

Euroleague'de sezonun ilk maçında 'da oynanan maçı Valenci 100-98'lik skorla kazanmıştı.

CANLI l VALENSİYA - FENERBAHÇE

1 PERİYOT SONUCU: VALENSİYA 14-21 FENERBAHÇE

2 PERİYOT SONUCU: VALENSİYA 41-47 FENERBAHÇE

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