27 Şubat 2020, Perşembe

BASKETBOL

ALBA Berlin - Anadolu Efes | CANLI

ALBA Berlin - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Euroleague'de zirvede yer alan ve üst üste 10. maçını da kazanan , 26. haftada deplasmanda Alman ekibi ALBA  ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında 'daki maçı Efes 106-105'lik skorla kazanmıştı. Mücadelenin CANLI skor takibi aspor.com.tr'de...

Euroleague'in 26. haftasında , deplasmanda Alman temsilcisi ALBA ile karşılaşıyor. Euroleague'de 25 haftanın ardından Efes 22 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Berlin ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DAKİ 684. MAÇ

Avrupa arenasındaki 684. maçına çıkan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 436. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 435 müsabakada 229 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ALBA Berlin 21-32 Anadolu Efes

2. ÇEYREK: ALBA Berlin 47-50 Anadolu Efes

3. ÇEYREK: ALBA Berlin 58-67 Anadolu Efes (Karşılaşma devam ediyor.)

10. RANDEVU

Alba Berlin ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 8'inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Alman ekibi 1 kez kazanabildi. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 106-105'lik skorla kazanmıştı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son olarak evinde CSKA 'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek liderliğini pekiştirmek istiyor. Efes, ALBA Berlin maçının ardından yine deplasmanda oynuyor. 'ın öğrencileri haftaya 'e konuk olduktan sonra 3 maçını içeride oynayacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.6 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, ALBA Berlin ise 85.1 sayı, 33.5 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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