26 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta | CANLI

F.Bahçe Beko - G.Saray Doğa Sigorta | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

ING 'nin 20. haftasında derbi maçta Beko ile karşı karşıya geliyor. Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta ise 'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçını aspor.com.tr.'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

ING 'nin 20. haftasında Beko ile karşı karşıya geliyor. Tivibuspor 2'den canlı yayınlanan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbi, saat 20.15'te başladı.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta ise 'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 29-26 Galatasaray Doğa Sigorta

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok

ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.

Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet hasreti 9 yıla yaklaştı

Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.

Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

TarihSalonSkor
30.12.2011Sinan Erdem80-79
19.12.2012Ülker Sports Arena74-67
31.03.2014Ülker Sports Arena77-52
03.06.2014Ülker Sports Arena89-70
05.06.2014Ülker Sports Arena74-73
13.06.2014Ülker Sports Arena76-63
19.06.2014Ülker Sports Arena20-0 (Hükmen)
17.11.2014Ülker Sports Arena85-74
21.05.2015Ülker Sports Arena93-67
27.05.2015Ülker Sports Arena67-59
27.02.2016Ülker Sports Arena77-68
25.05.2016Ülker Sports Arena93-79
27.05.2016Ülker Sports Arena80-55
13.11.2016Ülker Sports Arena92-74
26.01.2017Ülker Sports Arena85-80
04.03.2018Ülker Sports Arena80-60
08.05.2019Ülker Sports Arena90-67

Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.

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