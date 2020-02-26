Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta | CANLI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı. Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçını aspor.com.tr.'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Tivibuspor 2'den canlı yayınlanan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbi, saat 20.15'te başladı.
Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.
Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 29-26 Galatasaray Doğa Sigorta
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok
ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.
Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.
Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.
Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet hasreti 9 yıla yaklaştı
Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.
Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:
|Tarih
|Salon
|Skor
|30.12.2011
|Sinan Erdem
|80-79
|19.12.2012
|Ülker Sports Arena
|74-67
|31.03.2014
|Ülker Sports Arena
|77-52
|03.06.2014
|Ülker Sports Arena
|89-70
|05.06.2014
|Ülker Sports Arena
|74-73
|13.06.2014
|Ülker Sports Arena
|76-63
|19.06.2014
|Ülker Sports Arena
|20-0 (Hükmen)
|17.11.2014
|Ülker Sports Arena
|85-74
|21.05.2015
|Ülker Sports Arena
|93-67
|27.05.2015
|Ülker Sports Arena
|67-59
|27.02.2016
|Ülker Sports Arena
|77-68
|25.05.2016
|Ülker Sports Arena
|93-79
|27.05.2016
|Ülker Sports Arena
|80-55
|13.11.2016
|Ülker Sports Arena
|92-74
|26.01.2017
|Ülker Sports Arena
|85-80
|04.03.2018
|Ülker Sports Arena
|80-60
|08.05.2019
|Ülker Sports Arena
|90-67
Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.
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