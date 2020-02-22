22 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Yunanistan'da hakemler saldırıya uğradı!

Hakemler saldırıya uğradı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

EuroLeague'de oynanan - maçı sonrası otele ulaşmak için taksiye binen Luigi Lamonica ve maçın diğer hakemleri yolculuk sırasında Yunan taraftarların saldırısına uğradı. Hakemler, hastaneye kaldırıldı.

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