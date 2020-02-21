21 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

CANLI l Türkiye - Hollanda

CANLI l Türkiye - Hollanda
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

- basketbol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye, Elemeleri'ndeki ilk maçında Spor Salonu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A , Hollanda'yı yenerek FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 20.00'da başlayan karşılaşmayı anbean Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

A , (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün 'yı ağırlayacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. 'nin grubunda Hollanda'nın dışında ayrıca Hırvatistan ve de bulunuyor.

CANLI I TÜRKİYE - HOLLANDA

1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 17-18 HOLLANDA

2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 38-41 HOLLANDA

(Sayfa sürekli güncellenmektedir)

Türkiye - Hollanda basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanıyor.

45 yıl sonra rakip Hollanda

A Milli Takım, bugünkü rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak 1975'teki Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip olacak. Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı. Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.

Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan maç programı şöyle:

24 Şubat:
İsveç-Türkiye
26 Kasım:
Hırvatistan-Türkiye
29 Kasım:
Hollanda-Türkiye
19 Şubat 2021:
Türkiye-İsveç
22 Şubat 2021:
Türkiye-Hırvatistan

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