Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm bilgiler...

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak..

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

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