20 Şubat 2020, Perşembe

BASKETBOL

CANLI l Fenerbahçe Beko-Real Madrid

CANLI l Fenerbahçe Beko-Real Madrid
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Beko, İspanya'nın dev kulübü ile karşı karşıya geliyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz..

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Beko, İspanya'nın dev kulübü ile karşı karşıya geliyor. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada 'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.

CANLI I FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD

1. PERİYOT SONUCU I FENERBAHÇE BEKO 15-22 REAL MADRID

2. PERİYOT OYNANIYOR I FENERBAHÇE BEKO 24-31 REAL MADRİD

(Sayfa sürekli güncellenmektedir)

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başladı bu mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor...

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

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