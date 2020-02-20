CANLI l Fenerbahçe Beko-Real Madrid

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz..

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.

CANLI I FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD

1. PERİYOT SONUCU I FENERBAHÇE BEKO 15-22 REAL MADRID

2. PERİYOT OYNANIYOR I FENERBAHÇE BEKO 24-31 REAL MADRİD

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FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başladı bu mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor...

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

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