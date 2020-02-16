CANLI l Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler saat 17'de başlayan final karşılaşmasını şifresiz olarak ASpor.com.com.tr sayfamız üzerinden CANLI izleyebilirsiniz...
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.
Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan dev final heyecanı, A Spor'da yayınlanıyor... Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko kupayı evine götürmek için karşı karşıya geliyor.
DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY'I, FENERBAHÇE TÜRK TELEKOM'U ELEDİ
Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Darüşşafaka Tekfen, sarı-kırmızılı takımı 85-71 yenerek finale yükseldi.
Bir diğer finalist Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertliler rakibini 83-81 yenmişti.
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