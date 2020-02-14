14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? Tüm bilgiler...

Türk Telekom - F.Bahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Basketbol mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'yı eleyip yarı finale yükselmişti. Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Bandırma karşısında rahat bir galibiyet elde etmişti. Peki Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler...

Solgar Vitamin Erkekler 'nda heyecanı sürüyor... Pınar Karşıyaka'yı eleyen , Bandırma'yı eleyen karşısına çıkacak.

'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 91-67 yenmişti.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Kupası'nda mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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