14 Şubat 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU | Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyen Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 19 sayı, Nikola Kalinic 17 ve Jan Vesely 15 sayıyla mücadele etti. Türk Telekom'da Terrance Campbell 19, Nick Johnson 18, Muhammed Baygül ise 17 sayı üretti.
FİNAL ANKARA'DA
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final mücadelesi 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Finale Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
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