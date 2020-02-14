14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

MAÇ SONUCU | Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko finalde
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Solgar Vitamin Erkekler Dörtlü ikinci maçında , 'u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyen Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.

'da Nando De Colo 19 sayı, Nikola Kalinic 17 ve Jan Vesely 15 sayıyla mücadele etti. 'da Terrance Campbell 19, Nick Johnson 18, Muhammed Baygül ise 17 sayı üretti.

FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler 'nda Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak mücadelesi 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Finale ev sahipliği yapacak.

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