14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, hangi kanalda?

Darüşşafaka - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Basketbol yarı karşılaşmasında - Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atıp 'i kupa dışına itmişti. Sarı-kırmızılılar ise çeyrek finalde temsilcisi Tofaş'ı elemişti. Peki Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler...

Kupası'nda yarı heyecanı başlıyor... Çeyrek finalde 'i eleyen , Tofaş'ı eleyen ile karşı karşıya gelecek.

Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Dev mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler 'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. ve final maçlarına ev sahipliği yapacak.

MAÇ SONUCU l Darüşşafaka Tekfen: 81 - Anadolu Efes: 71
Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81 | Maç sonucu

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