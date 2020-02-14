14 Şubat 2020, Cuma
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Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, hangi kanalda?
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020
Basketbol Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atıp Anadolu Efes'i kupa dışına itmişti. Sarı-kırmızılılar ise çeyrek finalde Ankara temsilcisi Tofaş'ı elemişti. Peki Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilgiler...
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor... Çeyrek finalde Anadolu Efes'i eleyen Darüşşafaka Tekfen, Tofaş'ı eleyen Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Dev mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
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