CANLI | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
Basketbol Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Türk Telekom çeyrek finalde İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'yı eleyip yarı finale yükselmişti. Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Bandırma karşısında rahat bir galibiyet elde etmişti. Türk Telekom - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor... Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom, Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko karşısına çıkıyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara geliyor.
İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 91-67 yenmişti.
YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
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