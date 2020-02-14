14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

CANLI | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

CANLI | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Basketbol mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'yı eleyip yarı finale yükselmişti. Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Bandırma karşısında rahat bir galibiyet elde etmişti. Türk Telekom - Fenerbahçe maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz.

Solgar Vitamin Erkekler 'nda heyecanı sürüyor... Pınar Karşıyaka'yı eleyen , Bandırma'yı eleyen karşısına çıkıyor.

'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara geliyor.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 91-67 yenmişti.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Kupası'nda mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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