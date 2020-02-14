14 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

CANLI l Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta

CANLI l Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Basketbol yarı karşılaşmasında - Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atıp 'i kupa dışına itmişti. Sarı-kırmızılılar ise çeyrek finalde temsilcisi Tofaş'ı elemişti. 17.30'da başlayan karşılaşmayı A Spor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kupası'nda yarı heyecanı başlıyor... Çeyrek finalde 'i eleyen , Tofaş'ı eleyen ile karşı karşıya geliyor.

Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Dev mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.



YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler 'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. ve final maçlarına ev sahipliği yapacak.

MAÇ SONUCU l Darüşşafaka Tekfen: 81 - Anadolu Efes: 71
Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81 | Maç sonucu

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