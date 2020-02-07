07 Şubat 2020, Cuma
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Türkiye Basketbol Federasyonu duyurdu! Shane Larkin Milli Takım'da!
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020
Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusuyla ilgili yaptığı başvuruyu kabul ettiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.
1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."
Ayrıntılar geliyor...
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