07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonu duyurdu! Shane Larkin Milli Takım'da!

Larkin'de beklenen gelişme! Resmen duyuruldu...
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

, 'in yıldız basketbolcusu 'in vatandaşlığını alması konusuyla ilgili yaptığı başvuruyu kabul ettiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

" oyuncusu 'in vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane , A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu."

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
All-Star’da Kobe Bryant için yeni format! İşte ilk 5'ler... All-Star’da Kobe Bryant için yeni format! İşte ilk 5'ler...
F.Bahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçına dair tüm bilgiler! F.Bahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçına dair tüm bilgiler!
Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir? Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör