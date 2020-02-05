05 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Zenit Petersburg-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Zenit - F.Bahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Euroloeague'in 23. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Rus temsilcisi 17. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Beko ise 9. sırada yer alıyor. Play-offlar yolunda galibiyet büyük bir önem taşıyor. Peki Zenit Petersburg - Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm bilgiler...

Euroleague'in 23. haftasında temsilcimiz deplasmanda Rus ekibi ile karşılaşacak. Maç öncesi temsilcimizin geçen 22 haftada 10 galibiyet, 12 mağlubiyeti bulunuyor. Son 5 haftada ise 4 galibiyet alıp yükselişe geçti.

Ev sahibinin ise 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunuyor. Zenit de son 5 haftada 3 galibiyet aldı.

ZENIT PETERSBURG - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 532. MAÇ

Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUCU | ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko
MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 91-67 Türk Telekom

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