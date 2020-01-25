25 Ocak 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Cedi Osman'a Arda Turan ve Larkin'den destek

Cedi Osman'a Arda Turan ve Larkin'den destek
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

NBA'de 'ta forma giyen milli oyuncu , Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için 'daki depremzedelere 100 Amerikan doları tutarında bağış yapacağını açıklamasından sonra 'in yıldızı Shane Larkin ve milli yıldız Elazığ'daki depremzedeler için destekte bulunacağını açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli oyuncu , sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN VE LARKIN'DEN DESTEK GELDİ!

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;

Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın.

İşte Larkin'in paylaşımı;

ABD'li yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti. "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!

Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım."

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