A Spor’da dev şölen

Basketbolun yıldızları bugün ING All-Star’da kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem’de 17.’si yapılacak bu önemli organizasyon 14.00’ten itibaren A Spor ekranlarından yayınlanacak

ING All Star 2020 bugün İstanbul'da düzenlenecek. 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya gelecek. Yıldız isimlerin forma giyeceği maçta Ergin Ataman, kırmızı; Ufuk Sarıca da beyaz takımın başantrenörlüğünü yapacak. All-Star maçı öncesi smaç, 3 sayı ve şut yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İLK 5'LER BELLİ OLDU

Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.

Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.

Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando De Colo (Fenerbahçe Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka) ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.







