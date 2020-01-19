19 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

A Spor’da dev şölen

A Spor’da dev şölen
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

Basketbolun yıldızları bugün All-Star’da kozlarını paylaşacak. ’de 17.’si yapılacak bu önemli organizasyon 14.00’ten itibaren A Spor ekranlarından yayınlanacak

All Star 2020 bugün İstanbul'da düzenlenecek. 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine 'nda yapılacak. Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda 'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya gelecek. Yıldız isimlerin forma giyeceği maçta , kırmızı; da beyaz takımın başantrenörlüğünü yapacak. All-Star maçı öncesi smaç, 3 sayı ve şut yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İLK 5'LER BELLİ OLDU

Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.

Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Aaron Harrison (), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.

Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando De Colo ( Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka) ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.



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