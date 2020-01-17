Anadolu Efes - Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Turkish Airlines Euroleague 20. hafta müsabakaları kapsamında Anadolu Efes, ASVEL ile kozlarını paylaşmak için parkede buluşacak. Anadolu Efes, Euroleague karşılaşmasında ASVEL’i yenerek galip gelen taraf olmayı hedefliyor. Peki Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm bilgiler...

Temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet 3 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor.

Konuk ekip ise 8 galibiyet 11 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. ASVEL geçtiğimiz hafta yine İstanbul'a gelmiş ve diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 86-64 yenilmişti.

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Dev mücadele beIN SPORTS HABER kanalında canlı yayınlanacak.

SHANE LARKIN ÜST ÜSTE 2. KEZ MVP OLDU

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ettiği karşılaşmada 30 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, üst üste 2. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

ATAMAN POTA ALTINDAN VURACAK!

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, ASVEL'in atletik ve dinamik oyunculardan oluşan ve iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda özellikle David Lighty ve Jordan Taylor çok etkili isimler. Pota altında Tonye Jekiri ve Adreian Payne çok atletik ve hücum ribaundu etkinliği yüksek oyuncular. Kazanmak için mutlaka ribauntları kontrol edip, tempolu oyun stratejimizi uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Buğrahan Tuncer ise ASVEL'in tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Deplasmanda bize oldukça zorluk çıkarmışlardı ama sonunda kazanmıştık. Sakatlığı olan oyuncularımızdan dolayı eksikliklerimiz var ama biz bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Kazanıp, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Avrupa arenasındaki 678. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 677 karşılaşmada 380 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 430. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fransa'daki maçı Efes 90-84'lük skorla kazanmıştı.

Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 34.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, ASVEL ise 74.2 sayı, 32.1 ribaund ve 16.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Efes'te Shane Larkin 20.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de David Lighty 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.