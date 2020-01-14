14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

CANLI | Anadolu Efes - Olimpia Milano

CANLI | Anadolu Efes - Olimpia Milano
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

Euroleague'nin 19. haftasında sahasında 'yu ağırlıyor. İspanyol ekibi ile aynı puanı paylaşan temsilcimiz , kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olacak. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlıyor... Mavi-beyazlılar, karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider 'in maç fazlasıyla önüne geçecek.

Avrupa'daki temsilcimiz Anadolu 'in Olimpia Milano ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak belirlendi. 14 Ocak Salı günü oynanacak bu mücadele, beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.

1 .ÇEYREK: Anadolu Efes 14-11 Olimpia Milano

MAÇTAN NOTLAR

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

- Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

- İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

- Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

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