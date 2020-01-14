Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'nin 19. haftasında Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano'yu ağırlayacak. İspanyol ekibi Real Madrid ile aynı puanı paylaşan temsilcimiz Efes, kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olacak. Peki Anadolu Efes - Olimpia Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Tüm soruların cevabı haberimizde...

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlayacak... Mavi-beyazlılar, Olimpia Milano karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider Real Madrid'in maç fazlasıyla önüne geçecek.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in Play-Off'ları ve gelecek seneyi garantilemesi için oldukça önem az eden müsabakayı basketbolseverler canlı olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avrupa'daki temsilcimiz Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak belirlendi. 14 Ocak Salı günü oynanacak bu mücadele, beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

- Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

- İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

- Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.