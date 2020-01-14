14 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçına dair tüm bilgiler!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Euroleague'nin 19. haftasında sahasında 'yu ağırlayacak. İspanyol ekibi ile aynı puanı paylaşan temsilcimiz , kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olacak. Peki Anadolu Efes - Olimpia Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Tüm soruların cevabı haberimizde...

, 'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlayacak... Mavi-beyazlılar, karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider 'in maç fazlasıyla önüne geçecek.

Temsilcimiz Anadolu 'in Play-Off'ları ve gelecek seneyi garantilemesi için oldukça önem az eden müsabakayı basketbolseverler canlı olarak takip edebilecek.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avrupa'daki temsilcimiz Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak belirlendi. 14 Ocak Salı günü oynanacak bu mücadele, beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

- Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

- İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

- Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

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