29 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

Fenerbahçe'de iç transfer
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Sarı-lacivertli kulüp, ile 2, , ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzaladı

Takımı'nda milli oyuncular , , ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.



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