Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 20. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Opoku, Ba, Onur, Deniz, Crespo, Kemen, Davidson, Figueiredo, Keny

Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Taha, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Ghezzal, Varesanovic, Sowe

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Rams Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 18 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.